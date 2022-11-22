استعدوا للمنخفض الجوي الخميس... أمطار غزيرة وثلوج

يتحول الطقس ظهر اليوم إلى متقلب قليلًا مع إحتمال أمطار محلية. ويؤثر منخفض جوي على لبنان ظهر الخميس ويستمر لغاية السبت ويحمل معه تدني كبير بالحرارة، أمطار غزيرة وثلوج قد تتدنى تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر بقليل صباح السبت…

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٣، بقاعًا بين ١٢ و٢٠، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٤ و١٩

٢- الجو: غائم إجمالًا مع إحتمال أمطار محلية رعدية بعد الظهر

٣- الرياح: شرقية تتحول جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٩ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلًا

٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الأربعاء: مستقر وقليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٩ و١٨ بقاعًا وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

الخميس: مستقر قبل الظهر يتحول إلى غير مستقر بعد الظهر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوح على الـ٢٢٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١٦ و٢١ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٦ بقاعًا وبين ١٠ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س