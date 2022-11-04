استعدوا للمنخفض الجوي!

يستمرّ الطقس الخريفي المستقر لغاية ليل يوم الاحد فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً، ومن المتوّقع أن يبدأ منخفض جوي بالتأثير ‏التدريجي على لبنان يوم الاثنين ويستمر عدة ايام مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية وثلوج على الجبال العالية‎.‎

‎ ‎في تفاصيل طقس اليوم‎ : ‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و ٢١ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩ درجة‎. ‎

‎- ‎الجو : مشمس الى غائم جزئياً ٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س‎.‎

‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧‏‎ hpa.‎

‎- ‎الرؤية جيدة‎.‎

‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة‎.‎

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعاً، وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س‎.‎

السبت: طقس قليل السحب يتقلب الطقس بعد منصف الليل والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا، ٧ و ٢١ بقاعاً وبين ١١ و ‏‏١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س‎.‎