استعدوا للمنخفض الجوّي بدءاً من مساء اليوم

توقّعت دائرة التقديرات في مصّلحة الأرصاد الجويّة في المديريّة العامة للطيران المدني أنّ يكون الطقس غداً غائماً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، التي تصبح دون معدلاتها السنوية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشّتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ80 كم/س.

كما يرتفع موج البحر إلى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس الـ1700 متر فجر الخميس، وتحذير من تطاير لوحات الإعلانات ومن تشكّل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلثاء، إذ يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح قوية وأمطار غزيرة والذي يقترب تدريجيّاً نحو الشرق.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و 21 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها السنوية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر لتقارب الـ65 كم/س وتكون محمّلة بطبقات من الغبار بخاصة جنوب البلاد.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنويّة، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ80 كم/س، يرتفع معها موج البحر إلى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس الـ1700 متر فجر الخميس، كما يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية.

الخميس: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية، على أن يتحسّن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحوّل الى قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة عل الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 13 درجة.

– الرياح السطحيّة: شماليّة شرقيّة تنشط خلال النهار وسرعتها بين 25 و50 كم/س وتشتد ليلا لتصل الى 65 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,29

– ساعة غروب الشمس: 16,29