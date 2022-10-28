استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من الأحد

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مساء يوم الاحد مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال ‏امطار ليل الاحد تستمر لغاية الاربعاء من الاسبوع المقبل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٧ درجة، بقاعا بين ١٤ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٢ درجة‎. ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب

‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية الى شرقية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س‎. ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية تسوء محلياً

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة‎.‎

طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س‎.‎

الاحد: مستقر نهارا وغائم جزئيا يتقلب الطقس عصرا مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٩ ‏و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س‎.‎