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استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من الخميس

12 - يناير - 2022
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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طقس مستقر يؤثر على لبنان اليوم، ومع ارتفاع الضغط الجوي فوق غرب اوروبا سيقابله انخفاض الضغط فوق منطقتنا ما يتسبب بتمدد كتل هوائية باردة من فوق شرق اوروبا جنوبا نحو البحر الاسود ثم تركيا فشرق المتوسط حيث سيتأثر بها لبنان بدءا من بعد ظهر غد الخميس بطقس شتوي بارد ممطر ومثلج في المناطق الجبلية، ويستمر لغاية بعد ظهر الاحد.

إشارة الى أن هذا المنخفض اعتيادي لمثل هذه الفترة من العام أما ذروة الامطار فتكون بين مساء الغد وبعد ظهر الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة بقاعا بين ٢ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٣ درجة
– الجو : قليل السحب ثم يتحول غائم جزئيا
– الرياح : جنوبية غربية معتدلة من ٢٠ الى ٥٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: يتحول الطقس تدريجيا الى غائم ثم غير مستقر وبارد بعد الظهر والحرارة تنخفض من جديد وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٦ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٣ و ١٠ درجات وبقاعا بين ٢ و ١١ درجات، الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س تهطل امطار متفرقة لتصبح غزيرة ليلا مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر.

الجمعة: غير مستقر وبارد والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و ٨ درجات وبقاعا بين ١ و ١٠ درجات، الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س تهطل امطار رعدية متفرقة غزيرة احيانا خاصة فجرا مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر ثم ١٢٠٠متر، تخف الامطار بدءا من العصر.

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