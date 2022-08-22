استعدوا... موجة حر تضرب لبنان

يؤثر طقس صيفي معتاد لشهر آب على لبنان، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا ساحلًا لكن مع الرطوبة عالية مما يزيد الشعور بالحر. من جهة أخرى، يستمر تشكل السحب والضباب جبلًا مع إاحتمال تساقط رذاذ. وقد يتعرض لبنان لموجة حر أواخر الأسبوع الحالي…

وفي التفاصيل:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١ درجة، بقاعًا بين ١٧ و٣٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٢٦ درجة

٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إلى متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلًا، بين ٢٠ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الأربعاء: طقس قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٨ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س