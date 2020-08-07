استغلوا الكارثة في بيروت للقيام بعمليات سرقة

أوقفت دوريات من وحدة شرطة بيروت 12 شخصاً للاشتباه بهم بالقيام بعمليات سرقة في الأماكن المتضررة في بيروت من جرّاء انفجار المرفأ.

وفي هذا الإطار، كانت قوى الأمن الداخلي قد نشرت في هذه الأماكن ولا سيما في مناطق الأشرفية، الجمّيزة، مار مخايل النهر، ووسط بيروت قوة مؤلفة من أكثر من 500 عنصر للقيام بحفظ الأمن والنظام ولمنع التعديات على الممتلكات الخاصة.

لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام عدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به لجهة قيامه بمثل هذه الأعمال للعناصر المتواجدة في المكان أو الاتصال على الرقم 112.