استقالات واتهامات.. ماذا يجري بين أعضاء بلدية حمانا؟

تقدم 9 أعضاء من أصل خمسة عشر عضواً يشكلون مجلس بلدية حمانا باستقالاتهم اليوم في محافظة جبل لبنان، وأصدروا بياناً أوضحوا فيه أسباب وملابسات هذه الخطوة” وهي إستفحال الفوضى واللامبالاة من قِبل رئيس المجلس البلدي فادي صليبي، وعدم سماعه صوت العقل والضمير” كما جاء في نص البيان.

وتعليقا على الخطوة، قال رئيس بلدية حمانا فادي صليبي إن الاستقالة هي هروب من المسؤولية وطعن بالذين أولوهم الثقة من أجل الخدمة العامة، وخذلوهم عندما تجاوزوا حدود الثقة المعطاة لهم بآداءٍ سيء أوصلهم الى القضاء الذي سيصدر حكمه قريباً بحق البعض منهم وعندها سيكون لنا كلام مفصل عما إقترفوه بحق حمانا وأهلها.

وختم بالقول إنّ “ارتكابات الأعضاء في مستوصف بلدية حمانا هي سبب هروبهم”.