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"استقالة جماعيّة" من طرح المبادرات.. والتعويل على "الخارج"!

منذ 46 دقيقة
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

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أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أن “ملف رئاسة الجمهورية لا يجب أن يكون مربوطًا بحرب غزة، لكن واقعيًا أيضًا أنه إذا كان هناك من فرصة اليوم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، مع الأسف يمكن أن تكون من الخارج بعد تعطل كل المبادرات وانسداد المنافذ الداخلية لانتخاب الرئيس”.

وأضاف عون في حديث لصحيفة “الديار”: “في التعاطي الخارجي مع حرب غزة والوضع في الجنوب اللبناني قد يجري التطرق إلى ملفات أخرى، ومنها ملف الرئاسة. وبتقديري أن هذا هو الأفق الوحيد الظاهر في الوقت الحاضر الذي يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن مسألة ارتباط أو عدم ارتباط هذا الاستحقاق بحرب غزة”.

وردًا على سؤال حول المسار الداخلي للاستحقاق الرئاسي، أجاب عون: “في الوقت الحالي هناك استقالة جماعية من طرح أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى خرق في جدار هذه الأزمة. لذلك فإن الفرصة المتاحة اليوم هي في أن يساعد الخارج لبنان لانتخاب الرئيس. ومن هنا القول إن حرب غزة قد تكون فرصة لإنجاز خرق في جدار أزمة رئاسة الجمهورية”.

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