استقالة من اتحاد نقابات الأفران ... والسبب ؟

اعلن عضو اتحاد نقابات الافران والمخابز ونقابة صناعة الخبز في لبنان، طارق المير، استقالته، وعلل هذه الاستقالة من خلال بيان أصدره وجاء فيه :

بالنظر للأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وانعكاساتها السلبية على كل المستويات المعيشية والاجتماعية والانتاجية، وما آلت إليه أوضاع صناعة الخبز في ظل التقلبات المستمرة في سعر صرف الدولار الاميركي والذي يؤثر سلبا على الافران وعملها وارتفاع اسعار القمح عالميا وعدم وضوح الى اين ستؤول الامور في هذا القطاع، اتقدم باستقالتي من اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان ومن نقابة صناعة الخبز في لبنان .