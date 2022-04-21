استقبالات الرئيس بري اليوم في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في حضور نائب اللواء صليبا العميد حسن شقير.

واستقبل الرئيس بري رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من أعضاء المجلس التنفيذي الجديد المنتخب للرابطة.

بعد اللقاء قال كرم: “كان لنا شرف لقاء دولة الرئيس نبيه بري بعد إنتخاب المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية وكانت مناسبة لجولة أفق شاملة ولم يبخل دولته عنا بأي معلومة بدءاً من الترسيم وإنتهاء بإعادة قراءة وثيقة الوفاق الوطني. لدى دولته أفكاراً كثيرة حول الأزمة الاقتصادية والمالية وهو متفائل حيال قدرة اللبناني لإيجاد حلول ناجزة لأن لبنان ليس بلداً مفلساً كما يقول الرئيس بري إنما يتطلب آراءً جديدة ونيرة من اللبنانيين الذين أنقذوا العالم وهو يقول أن هناك 13 دولة في العالم يحكمها إقتصاديون لبنانيون وليس هناك من سبب يمنعنا من الإستفادة من هذه القدرات لإنقاذ البلد وتصويب المسار”.

كما استقبل الرئيس بري رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج جوزف خوري، وبعد الظهر استقبل الرئيس بري الغترب زياد حلاوي.