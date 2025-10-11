السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
"استقبال بطلة أسطول كسر حصار غزة في المركز العربي"

منذ 12 دقيقة
الدكتورة لينا الطبال
استقبل رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور ابنة طرابلس الفيحاء المشاركة في اسطول الصمود العالمي الانساني لكسر الحصار على غزة الدكتورة لينا الطبال وزميلها المناضل التونسي ابراهيم المرزوقي.
وحضر الاجتماع أيضا مدير عام المركز المناضلة رحاب مكحل ومدير العلاقات الدولية المناضل نبيل حلاق. كما حضرت عبادة كسر عضو حملة مقاطعة داعمي ‘ اسرائيل ” في لبنان والباحثة في مركز دراسات الوحدة العربية واستاذة في الجامعه اللبنانية.

وبعد ان رحب بشور بالطبال والمرزوقي، تم البحث في دور هذه المبادرات الإنسانية الدولية المتواصل من عام 2009 والتي لعبت دورا هاما في تمكين اهل غزة في الصمود بوجه حرب الابادة والتطهير العرقي الصهيونية. وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في معركة كسر الحصار على غزة على طريق تحرير فلسطين ..

بدورهما قام كل من الطبال و المرزوقي بعرض لما تعرض اليه مئات الناشطين والناشطات خلال مرحلة الاعتقال في سجن الاحتلال في النقب.
طبال التي كانت من اوائل المتطوعين للذهاب إلى غزة من مرفأ طرابلس في اوائل شباط عام 2009 في سفينة الاخوة اللبنانية لكسر الحصار أصرت بالأمس على تحقيق حلمها اليوم حيث امضت مع رفاقها ستة ايام في المعتقل الصهيوني .

وتحدثت “باعتزاز” عن تعامل رفيقاتها ورفاقها مع السجانين على نحو يظهر مدى ارتباك الصهاينة من بطولات المعتقلين الاسرى في سجون الاحتلال وفي مواجهة القمع الصهيوني ومقاومة الاحتلال.

وقد شمل البحث افكارا حول سبل استمرار هذه المبادرات والمحركات حتى تتحرر الارض الفلسطينية من كل احتلال وتتحرر المقدسات الإسلامية والمساحة من كل تدنيس.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

