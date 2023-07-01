استقرار بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمسة مع ظهور بعض السحب نهاراً وتشكل ضباب خفيف اجمالا على الجبال المنخفضة خصوصا ومتوسطة الارتفاع احياناً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و٧٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الاثنين: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.