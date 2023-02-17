استقرار جويّ والحرارة إلى معدلاتها الموسمية ولكن.. إحذروا الجليد!

تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدّي إلى طقس مستقرّ مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

هذا وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، صافيًا إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات ومن دون تعديل على الساحل، ويستمر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت: صاف الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات ومن دون تعديل على الساحل، ويستمر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل.

الأحد: صاف إجمالاً مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما نحذّر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1800 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الإثنين: صاف صباحًا يتحول مساء إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة.

الحرارة: على الساحل من 11 إلى 17 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 14 درجة، في الداخل من 2 إلى 16 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و30 كلم/س.