الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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استقرار جوي حتى الثلاثاء... متى تعود الأمطار؟

منذ 44 دقيقة
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية صباح الثلاثاء مع استقرار بدرجات الحرارة يتحول بعدها الطقس الى متقلب مع احتمال امطار محلية وانخفاض الحرارة يومي الثلاثاء بعد الظهر ولغاية ظهر الخميس.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و١٨.
٢- الجو: غائم جزئياً
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: يتحول تدريجيا الى متقلب بين الصحو واحتمال بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر وتتراوح الحرارة بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا ٥ و١٤ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

الاربعاء: متقلب بين الصحو واحتمال بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من وتتراوح الحرارة بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا ٥ و١٤ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

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