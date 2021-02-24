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استقرار جوي على لبنان... والأمطار ابتداء من الخميس

24 - فبراير - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر استقرار جوي اليوم على لبنان، مع استقرار بدرجات الحرارة وتلي هذا الطقس تقلبات جوية ضعيفة، بين بعد ظهر غد الخميس والجمعة تؤدي الى احتمال هطول بعض الامطار المحلية خصوصاً في الداخل.

في التفاصيل:

الأربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١ درجة، بقاعا بين ١ و١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٣ درجات
٢- الجو قليل السحب
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس: طقس مستقر يتحول الى متقلب بعد الظهر مع احتمال ٣٠٪ لتساقط أمطار محلية خفيفة في الداخل فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و١٨ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٢ درجة وبقاعاً بين ١ و ١٣ درجة.

الجمعة: طقس متقلب مع احتمال ٣٠٪ لتساقط امطار محلية خفيفة فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و١٨ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ١٢ درجة وبقاعاً بين ١ و١٣ درجة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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