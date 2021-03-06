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استقرار جوي في الأيام المقبلة

6 - مارس - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يشهد لبنان حاليًا استقرارًا جويًا، يليه بعض التقلّبات الجوية الضعيفة يومي الاثنين والثلاثاء، ومنخفض جوي سريع يوم الخميس من الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم السبت واليومين المقبلين:
السبت :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٣و ١٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١٣ درجات
٢- الجو مشمس اجمالا
٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة ١٥~٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاحد : طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة ومتوقعة ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٥ درجة

الاثنين : طقس متقلب مع احتمال ٤٠٪ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية والحرارة مستقرة ومتوقعة ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٥ درجة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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