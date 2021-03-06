استقرار جوي في الأيام المقبلة

يشهد لبنان حاليًا استقرارًا جويًا، يليه بعض التقلّبات الجوية الضعيفة يومي الاثنين والثلاثاء، ومنخفض جوي سريع يوم الخميس من الاسبوع المقبل.
وفي تفاصيل طقس اليوم السبت واليومين المقبلين:
السبت :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٣و ١٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١٣ درجات
٢- الجو مشمس اجمالا
٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة ١٥~٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الاحد : طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة ومتوقعة ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٥ درجة
الاثنين : طقس متقلب مع احتمال ٤٠٪ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية والحرارة مستقرة ومتوقعة ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٥ درجة.