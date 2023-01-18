استقرار جوي لأسبوع.. وارتفاع في درجات الحرارة

يؤثر مرتفع جوي حاليًا على لبنان ويؤدي ذلك إلى طقس مستقر كليًا. فيما من المتوقع أن يستمر الاستقرار حوالي الأسبوع ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

_ الخميس: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

_ الجمعة: الطقس مستقر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.