الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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استقرار جوي لأسبوع.. وارتفاع في درجات الحرارة

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر مرتفع جوي حاليًا على لبنان ويؤدي ذلك إلى طقس مستقر كليًا. فيما من المتوقع أن يستمر الاستقرار حوالي الأسبوع ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

_ الخميس: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

_ الجمعة: الطقس مستقر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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