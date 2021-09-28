استقرار حذر لدولار السوق السوداء

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16270 – 16320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس الإثنين وبلغ 16240 – 16290 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وتراوح دولار السوق الموازية عصر أمس الإثنين، ما بين 16275 – 16325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.