استقرار دولار السوق السوداء.. “عيدية ميلادية”

سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة استقراراً ملحوظاً إذ تراوح ما بين الـ26750 ليرة لبنانية للشراء و26700 ليرة لبنانية للبيع.

وقال مصرف لبنان المركزي، في بيان أمس الخميس، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان البنك ذكر في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنه سيزود البنوك بالدولار الأمريكي عن طريق منصة الصرف الأجنبي (صيرفة)، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي أن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئا ما شبيها بعملية احتيال”. وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.