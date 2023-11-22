الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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استقرار كليّ وارتفاع في الحرارة.. متى تعود الأمطار؟

منذ ساعتين
طقس لبنان

طقس لبنان

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عاد الاستقرار ليسيطر على الطقس في لبنان، مع ارتفاع في درجات الحرارة، حتى السبت. على أن تشهد البلاد منخفضًا جويًّا ممطرًا، منذ الأحد ولغاية صباح الثلاثاء.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: الجو غائم جزئياً بسحب عالية، الحرارة بين  ١٦ و٢٤ درجة ساحلًا وبين ٦ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر فيما الجو يكون مشمسًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين  ١٦ و٢٥ درجة ساحلًا وبين ٦ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر فيما الجو يكون مشمسًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين  ١٦ و٢٥ درجة ساحلًا وبين ٦ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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