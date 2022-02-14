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استقرار مستمر لدولار السوق السوداء

14 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 11:19 صباحًا
الدولار

الدولار

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لا يزال دولار السوق السوداء اليوم الإثنين على حاله، إذ تراوح ما بين الـ21050 ليرة لبنانية للشراء و21000 ليرة لبنانية للبيع.

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” قد أعلنت سابقاً أنّ “قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج على سعر منصة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف، ولن يغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين”.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.

في هذا المجال، لا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

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