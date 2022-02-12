استقرار ملحوظ لدولار السوق السوداء.. كم بلغ؟

سجل دولار السوق السوداء اليوم السبت استقراراً إذ تراوح ما بين الـ21150 ليرة لبنانية للشراء و21100 ليرة لبنانية للبيع.
وأقرت الحكومة الخميس، موازنة 2022 بعجز قُدّر بـ17% تقريباً أي حوالي 7 تريليون ليرة.
وفي هذا المجال، وصرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن “الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”، ومذكراً بأن وزير المال سمى الموازنة “موازنة تصحيحية” لمرحلة انتقالية.
وتطرق إلى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي أخذ “حيزاً كبيراً إذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار ليرة فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما أن أولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الإدارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة إجراءات اتخذت منها إعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام”.
وقال: “خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% إلى 3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف”.
وأضاف: “مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي”.
يذكر أنه وصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.