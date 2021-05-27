الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

27 - مايو - 2021
طقس ربيعي

طقس ربيعي

A A A
طباعة المقال

يسيطر طقس ربيعي اعتيادي ومستقر على لبنان حاليا ويستمر طيلة الاسبوع مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتنخفض قليلا يومي السبت والاحد.

تفاصيل طقس اليوم الخميس على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٤ درجة.
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

السبت: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانا ٤٥كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    المطران عودة
    المطران عودة: للاسراع بتشكيل حكومة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة
    الطحين
    تجمع موزعي الطحين في الجنوب: إما رفع الدعم الكامل عن القمح أو دعمه بالكامل
    بسام مولوي
    بعد الشكاوى المتعدّدة... مولوي يتدخل ويعطي توجيهاته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!