استقصاء الشّمال تُلقي القبض على عصابتي سرقة السيّارات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية.

بتاريخ 21-04-2024، وعلى أثر التنسيق بين غرفَتَيْ عمليات جبل لبنان ومنطقة الشمال لملاحقة أحد السّارقين المتواجد في محلة البدّاوي والذي يتنقّل على متن جيب نوع “هيونداي توكسون” مسروق، قامت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي بالتّوجّه إلى المكان المذكور، وعملت على ضبط الآليّة، وتوقيف سائقها الذي تبيّن أنّه يُدعى:

و. ح. (مواليد عام 1994، سوري)

وبنتيجة التحقيق، تبين ارتباطه بمجوعتين تقومان بنقل السيّارات المسروقة باتجاه الاراضي السورية.

على الفور، نُصب كمين مُحكم لأفراد هاتين العصابتين في محلّة البدّاوي، وتم توقيف كلّ من:

و. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)

وزوجته ف. س. (مواليد عام 2004، سوريّة)

م. ط. (مواليد عام 2003، سوري)

م. ج. (مواليد عام 2005، سوري)

على متن سيارة مرسيدس تم ضبطها.

بتفتيشها، تم العثور على /459/ حبة من الكبتاغون، وكمية من الماريجوانا، وسكّين، و/100/ دولار أميركيّ مزيّفة.

وبنتيجة المتابعة، قامت قوّة أخرى من المفرزة في محلّة الملّولة من توقيف كلّ من:

خ. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)

وشقيقه ط. ب. (مواليد عام 2009، لبناني)

بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مسدّس حربيّ مذخّر. وبالتحقيق معهما، صرّح (ط. ب.) أنّه كان يحاول ايضا نقل السيّارة الى الحدود اللبنانية السوريّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.