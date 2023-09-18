استمرار انقطاع المياه عن الأشرفية ومناشدات للتحرّك

شكا أهالي منطقة الأشرفية من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم منذ أكثر من شهر، ما يكبدهم تكاليف باهظة لشراء المياه في ظل اوضاع معيشية صعبة.

وجددوا مناشدتهم مصلحة مياه ضبية العمل على اعادة ضخ المياه التي كانت شحيحة من الأساس، ثم توقفت نهائيا منذ أسبوعين ما اضطر الأهالي إلى شراء المياه حيث يكلف صهريج المياه الواحد 40 دولارا.

وافاد اهالي المنطقة ان “التغذية بالمياه كانت شحيحة من الأساس، لكنها توقفت نهائيا منذ شهر”.

وعلى الرغم من المناشدات العديدة التي يوجهها الأهالي للمعنيين في هذا الموضوع، إلا ان نداءاتهم لا تلقى آذانا صاغية. ويبرر المعنيون هذا الواقع، إما بانقطاع التيار الكهربائي أو بندرة المحروقات لتشغيل المولدات، أو بشح المياه خلال فصل الصيف، فضلا عن الأعطال التي تلحق بالمحطات والأنابيب.