استمرار حبس 6 متهمين في خلية تمويل "حزب الله".. متى يصدر القرار؟

قرر قاضي تجديد الحبس الكويتي، استمرار حبس 6 متهمين في خلية دعم وتمويل “حزب الله” مالياً، عبر لجان خيرية، كما رفض القاضي طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين.

وقال مصدر مطلع لـ”القبس” إن النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريباً.

والجدير بالذكر، أن النيابة العامة قررت في 3 شباط، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل “حزب الله”، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم”، كما أصدرت قراراً في 24 كانون الثاني الماضي يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة 5 آلاف دينار، لكل منهم مع منعهم من السفر.