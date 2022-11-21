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لليوم التاسع.. حملات التطعيم ضد الكوليرا في عكار مستمرة

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 6:51 مساءً
تطعيم ضد الكوليرا - أرشيفية

تطعيم ضد الكوليرا - أرشيفية

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تواصل فرق الصليب الاحمر اللّبناني حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحّة، ضد الكوليرا، لليوم التاسع على التوالي في محافظة عكار وفق البرنامج الموضوع والمستمر طيلة 18 يوماً، لاتمام هذه المهمة التي ستطال كل الاشخاص الراغبين بأخذ اللقاح، من لبنانيين وسوريين، من بيت الى بيت وفي المدارس في 27 بلدة وقرية هي الاكثر تأثراً.

وبلغ عدد الذين تلقوا جرعات اللّقاح 7074 شخصاً في بلدات: ببنين، حلبا، وادي الجاموس، الكنيسة، المغراق، القليعات، كفرملكي، قعبرين، قبة شمرا، العمارة والرمول.

هذا وقد أعلن في وقت سابق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، “خلو المزروعات الشمالية من بكتيريا الكوليرا” وذلك استناداً للفحوصات المخبرية التي تم اجرائها للمنتجات الزراعية في عكار والشمال من حقول اختيرت عشوائياً، والتي تم اجرائها داخل مختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال وعلى نفقتها.

وأكد وزير الزراعة عن إجراء فحوصات في المحافظات الأخرى خلال الايام القادمة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.

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