استنابات قضائية للقاضي بيطار ومتابعة البت في طلبات تخلية السبيل

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، يركز في هذه المرحلة على الشق الخارجي من التحقيق. وكشفت مصادر قضائية مواكبة للملف، أن المحقق العدلي متفرغ حاليا لتسطير استنابات الى دول عدة بينها الموزانبيق وجورجيا واليونان وتركيا وقبرص”.

وافادت المصادر أن بيطار “يدقق في دور الشركات والأشخاص الذين يقفون وراء صفقة نترات الأمونيوم وشحنها الى مرفأ بيروت، كما وجه مراسلات الى مصارف كبرى في سويسرا ولندن ودبي لتعقب حركة الحسابات العائدة للشركات والأشخاص المذكورين”.

وينتظر أن يتخذ القاضي بيطار خلال الساعات المقبلة قرارا بشأن طلبات اخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين.