استنابة قضائيّة لملاحقة عصابات تهريب الأشخاص في البقاع

أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات استنابة قضائية لكل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، وللمدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في محافظة البقاع وفي محافظة بعلبك – الهرمل، ولرئيس دائرة أمن عام البقاع، مفادها تكليفهم بالإيعاز لمن يلزم لإجراء كشف على المؤسسات والمحال المخالفة لجهة مالكيها والعمالة الأجنبية فيها، وكذلك المشاريع الزراعية التي تقوم بالمنافسة غير المشروعة والتي تعود بالضرر على المزارعين اللبنانيين وملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية ومخابرة النائب العام شخصيًا بهذه المحاضر ومن ثم متابعة الموضوع ومراقبة المؤسسات موضوع المحاضر لجهة التعهد بمضمون الإنذارات المعطاة سابقًا وعدم مخالفتها لاحقًا.







