الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استنابة قضائيّة لملاحقة عصابات تهريب الأشخاص في البقاع

منذ 42 دقيقة
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات استنابة قضائية لكل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، وللمدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في محافظة البقاع وفي محافظة بعلبك – الهرمل، ولرئيس دائرة أمن عام البقاع، مفادها تكليفهم بالإيعاز لمن يلزم لإجراء كشف على المؤسسات والمحال المخالفة لجهة مالكيها والعمالة الأجنبية فيها، وكذلك المشاريع الزراعية التي تقوم بالمنافسة غير المشروعة والتي تعود بالضرر على المزارعين اللبنانيين وملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية ومخابرة النائب العام شخصيًا بهذه المحاضر ومن ثم متابعة الموضوع ومراقبة المؤسسات موضوع المحاضر لجهة التعهد بمضمون الإنذارات المعطاة سابقًا وعدم مخالفتها لاحقًا.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    الجيش يُحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر.. إليكم التفاصيل
    مبنى صندوق الضمان
    إنذار من الضمان لمستشفى جبل لبنان.. وتحذير بفسخ التعاقد معها
    مارك ضو
    سؤال من ضو إلى ميقاتي والخليل حول "حقوق السحب الخاصة"

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!