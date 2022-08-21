الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟

منذ 32 دقيقة
عناصر من مليشيا حزب الله

عناصر من مليشيا حزب الله

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نقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخوفهم من استفزازات امنية قد يقوم بها عناصر “حزب الله”، مشيرين إلى احتمال تنفيذ هجوم في أي لحظة، قبل توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر رسمي لبناني، تأكيده أن “لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين”.

وأضاف المصدر “أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي ردا على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريبا إلى بيروت”، معتبرا ان “شهر أيلول سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود”.

ووفق تسريبات عن الاتفاق المرتقب، فإن “إسرائيل” ستتخلى عن منطقة معينة في أعماق البحر، وسيتنازل لبنان عن منطقة قريبة من الساحل – لكن لحين التوقيع على الاتفاق والمتوقع الأسبوع المقبل، تبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى.

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