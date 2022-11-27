استنفار لوزارة الصحّة في طرابلس.. "وباء الكوليرا لم ينته"!

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، أنه “فور ورود أنباء عن تسجيل بعض حالات الإسهال في المركز التابع لجمعية الخدمات الإجتماعية للمسنين في منطقة أبو سمرا في طرابلس شمال لبنان، توجه إلى المكان فريق من برنامج الترصد الوبائي وفريق صحي للتدخل الطارئ، بمواكبة كل من رئيس مصلحة الصحة في الشمال سعد صابونة وطبيب قضاء طرابلس ربيع أمون، وذلك بالتعاون مع ​الصليب الأحمر​ الذي أوفد فريقين”.

وأشارت في بيان، الى أن “على الفور بدأ فريق الوزارة بإجراء الفحوصات السريعة اللازمة، حيث تبين وجود إصابات ب​الكوليرا​، وبالتوازي قامت الفرق المعنية بتصنيف المرضى، وتم عزل من كانت لديه عوارض إسهال عن باقي المسنين، وقد تم نقل أربعة عشر شخصا إلى مستشفى طرابلس الحكومي كإجراء وقائي واستباقي، منعا لأي تدهور في وضعهم الصحي، علما أن حالة كل هؤلاء مستقرة”، موضحة “أما الباقون الذي لم يظهروا أي عوارض إصابة، وعددهم يفوق مئتي وخمسين شخصا، فقد بدأت عملية تلقيحهم المستمرة حتى إنهاء المهمة”.

ولفتت الوزارة الى ان “بالتعاون مع المسؤول عن مختبر الجامعة اللبنانية في الشمال منذر حمزة، تم أخذ عينات من المياه والطعام المستخدمين في المركز، وستعلن نتائج الفحوصات فور صدورها للتأكد من مصدر الإصابات بالكوليرا، كما تجدر الإشارة إلى أن فرق الوزارة والصليب الأحمر قامت فور وصولها باتخاذ كافة إجراءات التعقيم المطلوبة للحد من إنتشار العدوى”.

وأكدت أن “على الجهات المعنية كافة بالعمل على إرساء حلول سريعة وناجعة لتأمين المياه النظيفة وتكرير مياه الصرف الصحي، وضمان عدم اختلاط المياه الآسنة بالمياه المستخدمة، لأن مواجهة الكوليرا مسؤولية مشتركة وتتطلب معالجة الأسباب وليس فقط النتائج”.