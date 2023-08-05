استنكار التيار الوطني الحر لما تعرض له أبي خليل.. هذه "قلّة أدب"

صدر عن هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر البيان الآتي: بدعوة من أهالي ضحايا مرفأ بيروت شارك النائب سيزار أبي خليل ممثلًا التيار الوطني الحر في الوقفة التضامنية في الرابع من آب ‏‎للمطالبة بالعدالة للضحايا بعد ثلاث سنوات على وقوع اكبر كارثة بتاريخ لبنان.

وأكد أبي خليل أن أهالي الضحايا كانوا أكثر من مرحبين بوجوده ضمن هذا النشاط، واضاف: عندما علت بعض أصوات النشاز كان أهالي الضحايا هم من قام بإسكاتهم.

وأشار أبي خليل الى أنه لدى مغادرته الوقفة التضامنية عمدت مجموعة الى توجيه كلام نابٍ فجوبهوا بأهالي الضحايا أيضا.

وختم أبي خليل: كل ما نتعرض له من “قلّة أدب” لا قيمة له أمام هول هذه المأساة وأرواح الشهداء والضحايا وسنبقى نطالب بتحقيقٍ شفاف وبإحقاق الحق الذي لا يموت ووراءه مطالب.

هذا وتستنكر هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر ما تعرض له النائب سيزار ابي خليل مشيرة الى ان كل الممارسات السيئة بحق التيار ونوابه لن تثنينا عن المطالبة دوما بالعدالة للضحايا.