استنكار لاعتداء فريق الميادين على الصحافية “أسرار شبارو” أمس في وسط بيروت

اعتداء فريق الميادين على الصحافية "أسرار شبارو"
اعتداء فريق الميادين على الصحافية "أسرار شبارو"

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أعلنت مؤسسة “سكايز – عيون سمير قصير” التي تعنى بالحريات الإعلامية والدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين أن “مراسل قناة “الميادين” عباس صباغ اعتدى على مراسلة “النهار” اسرار شبارو وشتمها وهددها بالضرب وحاول منعها من التصوير وذلك على خلفية تصويرها له وهو يقوم بالاعتداء على الصحافي ابراهيم فتفت تحت جسر الرينغ خلال أحداث أمس السبت”.

 

وإرتفعت حدة التوتر أمس السبت في وسط بيروت بعد سلسلة من الاستفزازات أدت إلى صدامات متعددة تحت جسر الرينغ بين المحتجين والقوى الأمنية من جهة، وبين عناصر حزبية قادمة من منطقة الخندق الغميق مع المحتجين من جهة اخرى، سرعان ما تحولت الى رشق بالحجارة وتدافع وإشكال بالأيدي وشتائم.

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