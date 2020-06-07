استنكار لاعتداء فريق الميادين على الصحافية “أسرار شبارو” أمس في وسط بيروت

أعلنت مؤسسة “سكايز – عيون سمير قصير” التي تعنى بالحريات الإعلامية والدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين أن “مراسل قناة “الميادين” عباس صباغ اعتدى على مراسلة “النهار” اسرار شبارو وشتمها وهددها بالضرب وحاول منعها من التصوير وذلك على خلفية تصويرها له وهو يقوم بالاعتداء على الصحافي ابراهيم فتفت تحت جسر الرينغ خلال أحداث أمس السبت”.

اعتدى مراسل قناة “الميادين” عباس صباغ على مراسلة “النهار” اسرار شبارو وشتمها وتهديدها بالضرب ومحاولة منعها من التصوير وذلك على خلفية تصويرها له وهو يقوم بالاعتداء على الصحافي ابراهيم فتفت تحت جسر الرينغ. @fatfat_ibrahim @asrarchbaro — Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) June 6, 2020

وإرتفعت حدة التوتر أمس السبت في وسط بيروت بعد سلسلة من الاستفزازات أدت إلى صدامات متعددة تحت جسر الرينغ بين المحتجين والقوى الأمنية من جهة، وبين عناصر حزبية قادمة من منطقة الخندق الغميق مع المحتجين من جهة اخرى، سرعان ما تحولت الى رشق بالحجارة وتدافع وإشكال بالأيدي وشتائم.