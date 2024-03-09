استهدافات الجيش الإسرائيلي متواصلة جنوباً.. وعمليات "الحزب" مستمرة

بلغ التصعيد الميداني مستويات شديدة التوتر غداة العمليات المكثفة التي يشنهّا “الحزب” باتجاه المواقع الإسرائيلية ولعلّ أبرزها التصدّي لمسيّرة إسرائيلية عند المناطق الحدودية ودفعها للعودة الى الأراضي الإسرائيلية. في الأثناء تواصلت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على البلدات والقرى الحدوديّة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف شنّه الجيش الإسرائيلي، وتحليق مستمرّ للطيران الحربي في أجواء المناطق الحدودية.

وفي آخر المستجدات الميدانية، تعرضت منطقة المحمية الواقعة بين بلدتي مارون الراس وعيترون وجبل الباط والزقاق في أطراف عيترون، منذ الثامنة والنصف مساء لقصف مدفعي مركز مصدره مرابض الجيش الاسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الإسرائيلية.

ونفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة السابعة من مساء اليوم عدوانا جويا على أطراف بلدة عيتا الشعب حيث استهدف حرج الراهب بصاروخين، كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة كفرا الجنوبية منطقة حارة باب الجامع القديم، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت للمكان.

وتعرضت بلدة ميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي، تزامناً مع غارة جويّة.

عمليات “الحزب”

بينما أعلن “الحزب” اليوم السبت، عن استهداف:

دورية للجيش الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية وحققنا إصابة مباشرة

تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مرتفع الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة”.