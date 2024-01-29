استهدافات وإصابات مباشرة.. حزب الله يُشعل الجبهة ليلاً

صدر عن حزب الله، منتصف ليل الأحد – الاثنين، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم”.
وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من ليل الأحد الاثنين 29-01-2024 موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”.
وتابع، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من ليل الأحد الاثنين 29-01-2024 موقع حدب يارين بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”.