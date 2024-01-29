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استهدافات وإصابات مباشرة.. حزب الله يُشعل الجبهة ليلاً

منذ 29 دقيقة
"حزب الله"

"حزب الله"

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صدر عن حزب الله، منتصف ليل الأحد – الاثنين، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من ليل الأحد الاثنين 29-01-2024 موقع ‏بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

وتابع، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من ليل الأحد الاثنين 29-01-2024 موقع ‏حدب يارين بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

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