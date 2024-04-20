استهداف آلية عسكرية إسرائيلية قرب لبنان.. إليكم النفاصيل

أعلن “حزب الله” مساء السبت 20 نيسان/أبريل 2024، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من طراز “هامر” في مستوطنة نطوعة القريبة من الحدود مع لبنان.

وذكر الحزب أن الاستهداف تم باستخدام صاروخ موجه، مشيراً إلى تدمير الهدف بشكل كامل.

وقال حزب الله -في بيانين منفصلين- في وقت سابق من اليوم، إنه استهدف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشار جنود إسرائيليين في محيطه بقذائف المدفعية، كما قصف انتشارا ‏لجنود الاحتلال شرق بلدة “إيفن مناحم”.

وأضاف أنه قصف تجمعا آخر لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وموقع حدب يارين والتجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب وموقع حانيتا.

كما قال إنه استهدف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستعمرة شلومي.

من جانبه، دوت صفارات الإنذار في إيفين مناحيم بالجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في المنطقة.

وأكد مصدر محلي أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف من الجليل الأعلى على محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، مضيفا أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة الضهيرة.

وأردف أن صفارات الإنذار دوّت في سهل الحولة والجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد تحذير من تسلل مسيّرات من لبنان.