استهداف تلة العزية بـ 4 قذائف ونجاة فرق الدفاع المدني بـ"أعجوبة"

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون بأن “قوات العدو استهدفت تلة العزية باتجاه دير ميماس، مرة جديدة، بـ 4 قذائف، ونجت فرق الدفاع المدني بأعجوبة، إذ كانت موجودة في المكان ذاته، وتعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت منذ ساعتين، نتيجة القصف الفوسفوري المعادي”.

وفي ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، قال مايكل أورين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وفق تقرير لمجلة “فورين بوليسي”: “إن حماس تشكل تهديداً تكتيكياً لإسرائيل، في حين أن حزب الله يشكل تهديداً استراتيجياً لها”.

وتشير التقديرات إلى أن “حزب الله يمتلك نحو 130 ألف صاروخ وقذيفة يمكن أن تطغى بسرعة على أنظمة الدفاع الجوي المتطورة في إسرائيل وتضرب أكبر مدنها”، بحسب تقرير لمجلة “فورين بوليسي”.

ولفت أورين إلى أنه قرأ “تقديرات مروعة لما يمكن أن يفعله حزب الله خلال ثلاثة أيام”.

وأضاف: “أنت تتحدث عن تدمير كل بنيتنا التحتية الأساسية، ومصافي النفط، والقواعد الجوية، وديمونة”؛ في إشارة إلى موقع منشأة الأبحاث النووية في البلاد.