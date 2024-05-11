استهداف قاعدة "بيت هلل".. حزب الله يكشف عن نتائج مسيراته الانقضاضية

أعلن حزب الله في بيان اليوم السبت 11 أيار/مايو الجاري، إطلاقه مسيرات انقضاضية استهدفت تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، محققة أهداف وإصابات رغم محاولات اعتراضها.

وقال حزب الله في البيان: بعد هجومنا ‏الجوي على منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة “‏بيت هلل”، أطلقنا مجدداً طائرة مسيرة انقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو وجنوده المُتوقع في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراض طائرتنا بالطيران الحربي (إف 16) إلا أنه فشل بذلك و‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة.‏

بدورها صحيفة هآرتس العبرية تحدثت عن انفجار مُسيّرة أُطلقت من لبنان في منطقة بيت هيلل في إصبع الجليل.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “هاجمنا أكثر من 120 هدفا لحزب الله الأسبوع الماضي”.

وصدرت عن “حزب الله” اليوم بيانات عدة بشأن عملياته ضد إسرائيل، حيث قال إنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة”:

– عند الساعة 15:40 من بعد ظهر اليوم السبت: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

– عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم السبت: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

– عند الساعة 10:00 من صباح اليوم السبت: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا ‏بقذائف المدفعية”.‏

– عند الساعة 08:20 من صباح اليوم السبت: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة”.‏

– عند الساعة 07:10 من صباح اليوم السبت: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية، ‏وأصابوها إصابة مباشرة”.‏

– “ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا في طير حرفا”: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.‏