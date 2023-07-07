استهداف مسجد وقتيل.. "صوت بيروت" تكشف تفاصيل الحادث المروع في بر الياس

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎ “بتاريخ 7/ 7/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة برّ الياس – البقاع المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدّى إلى مقتل أحدهم.

وأثناء التوقيف، أطلق المواطن المذكور أعلاه النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

فقد أفاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” بأنّ عدداً من المصلّين تعرّضوا لإطلاق نار من رشّاش حربيّ لحظة خروجهم من مسجد “عكاشة” في برّ الياس، ما أسفر عن سقوط قتيل يُدعى علي شبلي وعدد من الجرحى.

وأشار مراسل “صوت بيروت انترناشونال” إلى أنّ مطلق النار إبراهيم أمين عيتاني مواليد 1961 من بيروت مقيم في غرفة container مقابلة للمسجد.

وأضاف بأن المعتدي ليس من سكان بار الياس انما من سكان بيروت، وأفاد أحد سكان المنطقة بأن المعتدي “كانت تصرّفاته غريبة”، ليس لديه اي جيران أو أهل أو أصدقاء.

ونعت أسرة ثانويّة “حوش الحريمة” أستاذ مادّة الاقتصاد علي شبلي عبر صفحتها في “فايسبوك”.

وتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع الأجهزة الأمنيّة كافة “مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة برّ الياس والتي ذهب ضحيتها علي شبلي وعدد من الجرحى”.

واستنفر المحافظ أبو جوده جميع عناصر الشرطة البلديّة، وموظّفي البلديّة للحفاظ على النظام العام والأمن العامّ في البلدة، وتقديم المساعدة المطلوبة لمؤازرة القوى الأمنيّة عند الاقتضاء، داعياً أهالي بلدة برّ الياس “إلى التحلّي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية”، سائلاً “الله عزّ وجُلّ أن يتغمّد المرحوم برحمته و يُلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنّياً الشفاء العاجل للجرحى”.

وعلى اثر الحادثة أقام بعض أهالي بر الياس وقفة احتجاجية احتجاجاً على اطلاق النار على المسجد “عكاشة” الذي وقع ضحيته قتيل وخمس جرحى.

وقد أفاد مراسل صوت بيروت انترناشونال بأن بعض من أهالي بلدة بر الياس حرقوا منزل مطلق النار.

كما ناشد الأهالي الدولة والمسؤولين بمتابعة الجريمة وأعربوا عن حزنهم الشديد على وفاة الاستاذ علي شبلي.

كما أعلنوا رفضهم لدخول اي شخص غريب على المنطقة من اليوم فصاعداً، وعن إغلاق تام في بر الياس حداداً على ما حصل ظهر اليوم وعن روح فقيدهم الأستاذ.