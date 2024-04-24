استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة

أعلن حزب الله في بيان صادر الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واستنادًا إلى التضحيات الباسلة للمقاومة الفلسطينية،

وقال البيان: “تم استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية”.

وأضاف: “في تمام الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، قام مقاتلو المقاومة الإسلامية بتوجيه ضربة مباشرة إلى موقع رويسات العلم، مؤكدين أن هذه العملية تأتي تأكيدًا على الوقوف الثابت مع الشعب الفلسطيني وتأييدًا لحقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وزاد: “لا يمكن تجاهل التضحيات العظيمة للمقاومة الفلسطينية، وهذا الاستهداف يعبر عن رد فعل حازم وصلب ضد الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني”.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار دعم حزب الله والتضامن مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان والظلم.