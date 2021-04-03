استهلاكية الجنوب في صور توضح: السبب الرئيسي للخلاف ناتج عن سوء سلوك الموظف

أوضحت إدارة استهلاكية الجنوب في صور “ان السبب الرئيسي للخلاف الذي وقع بين الموظف ح.ع. وأصحاب المؤسسة، ناتج عن سوء سلوك الموظف، وقد طلبت الادارة منه الخروج من المؤسسة، وعلى الأثر بدأ الموظف بالتهديد والوعيد واتصل بالثوار لافتعال مشكلة، فحضر عدد منهم وانهالوا بالسباب والشتائم ودخلوا الى حرم المؤسسة، واعتدى البعض منهم على أصحاب المؤسسة، وعمدوا عند المغادرة الى تكسير الباب الخارجي. وحصلت أعمال الشغب هذه على مرأى من الناس والزبائن الموجودين، مما خلق حالا من الهلع والفوضى، بسبب هذه الأعمال البربرية”.

وقالت الادارة “حفظا على الحقوق، تقدم الوكيل القانوني للمؤسسة بشكوى مباشرة، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الموظف مفتعل الشغب ورفاقه وكل من يظهره التحقيق فاعلا بجرم التهديد والتعدي والتخريب والتكسير وخرق حرمة مكان خاص، وذلك أمام فصيلة درك صور، والشكوى حاليا جاري التحقيق فيها بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تمادى الموظف المطرود في أفعاله وأخذ بتهديد أصحاب المؤسسة وأبنائهم وتوجيه رسائل نصية هاتفية متوعدا فيها بالقتل، وكل ذلك موثق بالدليل الملموس، وهذه الجرائم سنضعها برسم القضاء والأجهزة الأمنية بعد التقدم بالشكوى”.

ولفتت إلى أن “ما حصل كان بتحريض مباشر من الموظف المطرود الذي استغل معرفته بالأشخاص المشاركين في الثورة، وغرر بهم وخدعهم بمعلومات مغلوطة، مخفيا دوافعه الشخصية الدنيئة عنهم. فاندفع هؤلاء معه بعفوية من دون أن يعلموا شيئا عن أفعاله الشخصية المشينة”.

وأعلنت الادارة ان “أبوابنا مفتوحة دائما لوزارة الاقتصاد والإعلام والقوى الأمنية للكشف على المستودعات في أي وقت”.