اسطفان: إساءة لمن ناصر لبنان في شتى الميادين

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان على منصة “إكس”: “لا يخرج الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر من سياق الإمعان في الإساءة لمن ناصر ودعم لبنان في شتى الميادين”.

وقال: “مسؤوليتنا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، إعادة لبنان إلى الأسرة الدولية، وكبح جماح حفنة الموتورين من حملة الكلاشنكوف”.

أضاف: “إزاء ممارسات كهذه، لا يكفي الاستنكار والتنديد، بل المحاسبة الفورية”.

لا يخرج الاعتداء على السفارة الاميركية في عوكر من سياق الامعان في الاساءة لمن ناصر ودعم لبنان في شتى الميادين . مسؤوليتنا اليوم اكثر من اي وقت مضى ، اعادة لبنان الى الأسرة الدولية ، وكبح جماح حفنة الموتورين من حملة الكلاشنيكوف .

ازاء مثل هكذا ممارسات ، لا يكفي الاستنكار والتنديد… pic.twitter.com/vXDY3G9zUu — Elias Stephan (@eliasastephan) September 21, 2023