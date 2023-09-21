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اسطفان: إساءة لمن ناصر لبنان في شتى الميادين

منذ 10 دقائق
الياس اسطفان

الياس اسطفان

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كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان على منصة “إكس”: “لا يخرج الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر من سياق الإمعان في الإساءة لمن ناصر ودعم لبنان في شتى الميادين”.

وقال: “مسؤوليتنا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، إعادة لبنان إلى الأسرة الدولية، وكبح جماح حفنة الموتورين من حملة الكلاشنكوف”.

أضاف: “إزاء ممارسات كهذه، لا يكفي الاستنكار والتنديد، بل المحاسبة الفورية”.

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