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اسطفان زار مولوي وبحث معه في ملف النزوح السوري

منذ ساعتين
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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زار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه في الوزارة وتباحث معه في ملف النزوح السوري وتداعياته المتفاقمة.

وأكّد اسطفان لمولوي وجوب التشدد في تطبيق التعاميم الصادرة من “الداخلية” في ما يخص ملف النازحين والضرب بيد من حديد لفرض الأمن والحد من التفلّت الامني الحاصل، وتباحثا في الدور الذي من الممكن ان يلعبه النواب للمساعدة في الوصول الى الهدف المنشود.

كما شدد على اهمية مؤازرة البلديات من قبل الأجهزة الأمنية للحد من النزوح العشوائي والتجاوزات القانونية والامنية في هذا الملف.

وتطرّق الى موضوع الانتخابات البلدية وضرورة حصولها في موعدها خصوصاً وان عدداً لا يستهان به من البلديات بات منحلّاً ولا يمكن ان تستمر على هذا النحو.

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