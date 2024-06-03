اسطفان: عدد اللاجئين السوريين غير الشرعيين زاد عن الـ 50 % من عدد اللبنانيين

أكد عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب الياس اسطفان أن اللاجئين السوريين يشكّلون خطراً وجوديّاً على لبنان، فالهويّة اللبنانيّة ضاعت ونوعيّة الحياة تغيّرت جازماً: ” لا نريد المساعدة الإقتصادية التي تأتي من اللاجئين السوريين “.

وفي حديثه لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة، أكد اسطفان أنه بحسب المعلومات، الداخل السوري آمن الى حدّ كبير، وقد عادت الحياة الى طبيعتها، وتمّ البدء بإعادة إعمار سوريا، ولا عذر لعدم العودة، معلّقاً على مؤتمر بروكسل الثامن باقول” كان على الرئيس ميقاتي أن يحضر شخصيّاً الى المؤتمر”.

اسطفان تحدّث عن جولته على أميركا وعدد كبير من الدول الأوروبيّة للتعبير عن رفض اللجوء السوري، ولكن الجواب كان غيرَ مقنعٍ بحجّة أن ظروف العودة غير مكتملة وهذا الجواب يشكّل علامة استفهام كبيرة.

وإذ أشار اسطفان الى أن عدد اللاجئين السوريين غير الشرعيين زاد عن الـ 50 % من عدد الشعب اللبناني، من دون احتساب غير المسجلين، أكد النائب القوّاتي أن الوجود السوري في البقاع يشكل نحو 43% من الوجود السوري في كل لبنان، وهناك مناطق لم يعد يعيش فيها تجارٌ لبنانيّون بسبب التجار السوريّين، ورأى اسطفان أن هناك التفافاً على القانون اللبناني لإحضار العائلات السورية الى لبنان.

ومن البرنامج نفسه، أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر د.ناجي حايك أنه قريباً جداً سيُعقد في بروكسل لقاءٌ كبير مشترك بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ ليصل الصوت بصورة مرتفعة أكثر، وستتم دعوة الإعلام الأوروبي والنواب الأوروبيين، مشبّهاً اللوبي الحالي باللوبي الذي أوصل بشير الجميل الى رئاسة الجمهورية عام 1981.

وأكد حايك ل”الحرّة” أن اللجوء السوري يتسبب بخسائر هائلة للبنان بين 50 و60 مليار دولار، مبلغٌ كافٍ لإعادة ودائع الناس، مشيراً الى أنه على دول العالم أن تنشئ للسوريين مخيّمات على الحدود في الداخل السوري، أو على الحدود في الداخل اللبناني، أو أن تعرض عليهم الحوافز، وعندها بالتأكيد سيعودون الى سوريا.

حايك الذي اعتبر أن مساحة سوريا الآمنة أكبر من مساحة لبنان من 5 الى 7 مرّات، أكد أن سبب لجوء السوريين الى لبنان هو اقتصادي بحت.

في إطار آخر، رأى حايك في حديثه ل”الحرّة” أن الموقف الأميركي يُبنى عليه لأن الأميركيين متفهّمون أكثر من الأوروبيين، ولكن الأميركي لا يتحرّك قبل أن يتحرّك اللبناني.

وإذ شدّد على ضرورة إقفال الحدود غير الشرعيّة، دعا حايك الى ان يتمّ سحب الجيش اللبناني من الجنوب وإرساله الى الحدود الشرقية والشمالية، وهنا نسمع صرخة الدول العالمية، وعند سؤاله عن صرخة حزب الله أجاب حايك: “يجب ان نقوم بخطوات لحماية لبنان، وليس حسب أهواء حزب الله وبما يناسبه، يجب إيقاف الدخول السوري غير الشرعي الى لبنان، وإنشاء آلية تقضي بأنه عندما تتم إعادته الى سوريا لا يمكنه الدخول الى لبنان عبر معبر غير شرعي.