اسطفان: علينا أن نساعد أنفسنا في ظل إنهيار الدولة

نظّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان حملة تنظيف لنهر البردوني في حضور فاعليات سياسية واجتماعية وجمعيات بيئية وفرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وحشد من أهالي المدينة.

وفي المناسبة، أكّد اسطفان أنّه “في ظل انهيار الدولة ومعاناة مؤسساتها علينا أن نساعد أنفسنا، خصوصًا أن الحفاظ على صحة أهلنا وبيئتنا ونظافتها مسؤوليتنا”.

وشدّد على أنّ هذه “الحملة باب للامركزية وخطوة في رحلة الألف ميل التي ستتبعها خطط وخطوات لاحقة لما فيه خير المنطقة لأنّ “زحلة بتستحق” وعليها ان تستعيد امجادها ورونقها السياحي على الخارطة”.

واذ اشار الى “أهمية هذه الخطوة”، توقف عند الموضوع الأهم وهو” المحافظة على نظافة نهر البردوني وعدم تلويثه من جديد والاهتمام به كما كل الثروة الحرجية والمائية في لبنان عموما وزحلة خصوصًا”.

وشكر جميع المشاركين ولا سيما الجمعيات البيئية وبلدية “زحلة – المعلقة – تعنايل” على تنظيمها حركة السير كما المتعهد عادل سروجي الذي قدّم الآليات المطلوبة لإجراء اعمال التنظيف، فضلا عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على موافقته للقيام بهذه الأشغال.