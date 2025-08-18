الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسطفان: عمليّة الإنقاذ تبدأ بسحب السلاح واحتكار قرار الحرب والسلم

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2025 10:27 صباحًا
النائب الياس اسطفان

النائب الياس اسطفان

A A A
طباعة المقال

أكّد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “الحكومة اللبنانية إتخذت القرار بملف حصر السلاح بيدها وحدها وهي تستعيد نفسها، وبالتالي يجب تنفيذ القرارت الحكومية وعدم عرقلتها من قبل أيّ جهة سياسيّة، إذ لا مبرّر بعد اليوم لحمل السلاح خارج إطار الشرعية”، موضحاً أنّ “إتفاق وقف إطلاق النار وافق عليه حزب الله والحكومة السابقة، من هنا من الضروري تطبيق القرار بكامل مندرجاته”.

ورأى “انّنا أمام واقع جديد وشرق أوسط جديد، وبالتالي يجب تحرير لبنان من الاحتلالات كافّةً”، لافتاً الى أنّ “عمليّة الإنقاذ لمنع الحرب والدمار تبدأ بسحب السلاح وإحتكار قرار الحرب والسلم”.

وبالنسبة الى التخوّف من فتنة داخليّة، أكد أنّ “الجيش يمسك بزمام الأمور وهو يرسم الخطة المناسبة للبدء بعمليّة سحب السلاح”، معتبرا أنه “على الرغم من عدائية موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلاّ أنّه لا خوف من التوترات الداخليّة”، مشيرا الى أنّ “ما كان يسمّى بسلاح المقاومة أصبح اليوم أداة لإحتلال داخليّ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المبعوث الأميركي توم باراك
    باراك من بعبدا: لا نحمل أي تهديدات ونزع السلاح يخدم الطائفة الشيعية
    لبنان وأميركا
    سحب سلاح "حزب الله" وتقليص اليونيفيل.. ضغط أميركي مزدوج على لبنان!
    الموفد الأميركي توم باراك- رويترز
    باراك في بيروت.. وخطوات الحكومة لنزع سلاح حزب الله على الطاولة!

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي توم باراك
    عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
    عناصر من الجيش اللبناني
    مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال