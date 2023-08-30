اسطفان: نحارب الاحتلال من الداخل.. ونقاوم لقيام الدولة

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان “أن المقاومة الفعلية هي الدفاع عن بلدنا والحفاظ على استقلالنا وعلى قيمنا وجمهوريتنا”.

وقال في حديث إلى “لبنان الحر”: “نحارب الاحتلال من الداخل، وهذا أمر صعب، ويجب علينا أن نقاوم ونقف سدًا منيعًا لقيام دولة يحلم بها أولادنا في المستقبل”.

أضاف: “الأرض لنا ولن نقبل أن نتركها بأي شكل من الأشكال، وإذا كنا نهتم بالبقاء في هذه الأرض فعلينا عدم فقدان النضال والوطنية”.

وشدد اسطفان على أن “المقاومة السياسية “بدها نفس” ولكن لا بد أن نصل إلى مرحلة أن نوحد فيها الشعب تحت راية لبنان ونعيد وطننا إلى عزه”.

كما قال: “يجب علينا داخليًا أن نحصّن موقفنا لنقف بوجه التدخلات الخارجية ولا شيء يحل الوضع في لبنان سوى الداخل اللبناني، ومن واجبنا أن نبقى في المناضلة ولن نستسلم، فلولا هؤلاء الشهداء لكان لبنان غير موجود وتكريمًا لهم يجب بناء الدولة التي كانوا يحلمون بها ووفاء لهم سنصل إلى بناء الجمهورية مهما كانت الصعوبات”.