اسطفان: هل من مكان أفضل من البرلمان لعقد الحوار؟

ثمّن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان “أي مبادرة يمكن أن تترجم في مجلس النواب خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلاً “هل من مكان أفضل من البرلمان لعقد الحوار؟”.

وأكد ان “القوات اللبنانية” تحت مظلة الدستور، لذا يدعو الى عقد جلسات انتخابية متتالية على مدى أيام وصولاً الى انتخاب الرئيس، مضيفاً: “وفق الدستور والعملية الديموقراطية، فإن كل فريق يطرح مرشحه، ومن يفوز يكون قد فاز. الدستور لم يوضع لتدوير الزوايا انما للتطبيق”.

كما أشار الى أنه “عندما يكون هناك انتخاب لرئيس مجلس النواب لا يتأخر أي فريق عن الجلسة، وفي الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، يحضر الجميع، واليوم يجب احترام المواعيد والاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية لأن النواب عليهم حسن ممارسة الوكالة الشعبية”.

تابع: “الوضع اليوم يدعو الى انتخاب رئيس الجمهورية، ولا نفهم لماذا تحصل التسويات على موضوع دستوري صرف؟ نريد اعمار البلد وانقاذ الجمهورية، ولا يمكن الاستمرار في تدوير الزوايا واقامة التسويات. والا لماذا الحاجة الى الدستور؟”.