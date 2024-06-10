الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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اسقاط مسيرة "هرمز " اسرائيلية فوق أجواء اقليم التفاح

منذ 31 دقيقة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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تواصلت المواجهات بين حزب الله والجيش الاسرائيلي جنوبا، وفي آخر المستجدات الميدانية، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان حزب الله أسقط طائرة مسيرة اسرائيلية فوق اجواء اقليم التفاح. وقد تم رصدها من قبل المقاومين وأسقطوها بصاروخ ارض جو.

وفي التفاصيل، ان الدفاعات الجوية في حزب الله تمكنت من اسقاط مسيرة اسرائيلية قرابة الرابعة والثلث من عصر اليوم، وشاهدها ابناء منطقتي اقليم التفاح وجبل الريحان بالعين المجردة وهي تهوي في احراج منطقة الريحان والدخان ينبعث خلفها”.

وفيما اكد الجيش الإسرائيلي “إسقاط مسيّرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان وهي الخامسة منذ بدء الحرب”، أعلن حزب الله في بيان انه “أثناء المراقبة والمتابعة الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيرة من نوع هرمز 900 مسلحة بصواريخ لتنفذ بها اعتداءات على مناطقنا، وعند وصولها إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع الجوي قبل تنفيذ اعتدائها وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها”.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الطائرة بدون طيار التي تم إسقاطها في سماء لبنان هي “كوخاف”، من طراز هيرمز 900، وهي طائرة بدون طيار باهظة الثمن، وهي واحدة من أكثر الطائرات تقدمًا في سلاح الجو الإسرائيلي وتبلغ تكلفتها حوالي 10 ملايين دولار، كما وهي المرة الثالثة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط طائرة “كوخاف” في سماء لبنان.

وافيد لاحقا بان الطيران الحربي الاسرائيلي،نفذ قرابة الخامسة الا ثلثا من عصر اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا مكان وقوع المسيرة المعادية في مرتفعات جبل الريحان والتي اسقطتها المقاومة قبل ربع ساعة من الغارة .

كما شن الطيران المعادي غارة قرابة الخامسة الا عشر دقائق مستهدفا بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وافيد عصرا عن غارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي المعادي على دفعتين على بلدة عيتا الشعب.

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